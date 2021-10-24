Скончался российский физик и миллиардер Валентин Гапонцев

В возрасте 82 лет умер ученый и бизнесмен Валентин Гапонцев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сына предпринимателя Дениса Гапонцева.

Гапонцев скончался в США, точные причины смерти не уточняются. На протяжении нескольких лет он боролся онкологическим заболеванием.

Валентин Гапонцев — российский и американский физик и миллиардер. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий, эти разработки и принесли ему известность. Он являлся совладельцем компании IPG Photonics, а его состояние оценивалось в 2,8 млрд долларов.

Гапонцев родился во Львове в 1939 году, окончил местный политехнический институт и начал работать в одном из конструкторских бюро министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры Московского физико-технического института он перешел в Академию наук СССР.

В 1991 году Гапонцев вместе с Александром Шестаковым создал ООО НТО «ИРЭ–Полюс» (сейчас это часть IPG Photonics), а спустя четыре года переехал в Германию, где основал фирму IPG Laser GmbH. Затем он открыл IPG в Милане и Оксфорде.

IPG Photonics — один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире. Рыночная капитализация компании достигла 8,9 млрд долларов. В 2018 году семья физика вошла в число самых богатых в России — общее состояние с его сыном оценивается в 3,14 млрд долларов. Они вместе работали в IPG Photonics, но со временем Денис Гапонцев ушел из компании и начал заниматься инвестициями.