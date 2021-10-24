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В воронежском приюте произошло массовое убийство собак

Виктория Шанина
Сегодня в 8:40

В приюте Воронежа произошло массовое убийство собак. Нашли мертвыми около 20 животных, сообщает зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По словам депутата, неизвестный проник на территорию приюта и отравил, зарезал или застрелил некоторых из живущих там собак. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»), которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

«Тела убитых собак отправлены на экспертизу. Полиция работает. Расследование взято на контроль прокуратурой», — написал Бурматов.

Радио «Говорит Москва» сообщило, что массовое убийство произошло в приюте «Дора». Его владелец зоозащитник Юрий Шаманин рассказал, что «все было сделано на профессиональном уровне». По его словам, не каждый сможет проникнуть среди ночи в приют, где живут 1000 собак, в том числе 32 алабая.

«Соседи могут отраву кинуть, но это по мелочи. А это истребление: кому‑то челюсть сломать, кому‑то и горло перерезать. Это уже что‑то такое показательное, предупреждение какое‑то», — сказал Шаманин.

Владелец приюта предположил, что таким образом их хотел кто‑то запугать. Он отметил, что недалеко от «Доры» сейчас начинают строить большой жилой комплекс.

Ранее в подмосковном приюте «Лохматая душа» произошло массовое отравление собак. Пострадали примерно 200 животных, 17 из них погибли. По мнению сотрудников приюта, причиной гибели собак стал некачественный корм Happy Lunch, который привезли с большой задержкой.

На следующий день пострадали еще два приюта — «Наш дом» в Челябинске и «Лесной» в Подмосковье. Они использовали корм другой марки, но от того же производителя ООО «Наш город Ступино».

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