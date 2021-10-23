«Газпром» пригрозил с декабря прекратить поставки газа в Молдавию, если та не погасит долг

С 1 декабря «Газпром» полностью прекратит поставки газа в Молдавию, если страна не погасит долг и не договорится о новом контракте. Об этом пишет РИА «Новости» со слов представителя компании Сергея Куприянова.

Основной долг Молдавии перед «Газпромом» составляет 433 млн долларов. С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности равняется 709 млн долларов. «При этом представители Молдовы почему‑то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», — сказал Куприянов и подчеркнул, что вина «целиком и полностью» лежит на властях республики.

В «Газпроме» готовы заключить контракт на ноябрь, но при условии, что Молдавия оплатит поставленное в сентябре и октябре топливо. Уже после этого необходимо заключать новое соглашение.

«Здесь нет никакой политики, „Газпром“ — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», — заявил Куприянов. В октябре из России было импортировано на треть меньше необходимых объемов газа.

В период переговоров Молдавия закупает газ по рыночной цене — 790 долларов за 1000 кубометров. Для сравнения, в 2020 году страна покупала российский газ по 148,87 доллара.

На данный момент республика надеется договориться с «Газпромом» о цене в 200–300 долларов. Взамен власти предлагают обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции «Газпрома» в Молдавии.

22 октября власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайного положения из‑за энергетического кризиса. Он будет действовать в течение 30 дней — с 22 октября по 20 ноября.