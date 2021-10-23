Жители Сочи протестами вернули одностороннее движение на дороге, где случилось ДТП с машиной Собчак

Жители Сочи два дня перекрывали трассу Адлер — «Альпика Сервис», чтобы власти вернули одностороннее движение. Новую схему движения на двух дорогах ввели после ДТП с участием машины Ксении Собчак, передает ТАСС.

Одностороннее движение на дорогах, ведущих к Красной Поляне, не устраивало местных жителей — из‑за этого им приходилось ездить в объезд и тратить не 20 минут, как раньше, а два часа. Администрация Сочи предполагала, что двустороннее движение повысит безопасность водителей и пассажиров.

22 октября жители вышли на трассу, образовав затор. Людям пришлось добираться до аэропорта пешком, а к протестующим выехали силовики и прокуратура. Обошлось без задержаний.