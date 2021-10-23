Фестиваль короткометражек Shnit Worldwide Shortfilmfestival завершится досрочно из‑за локдауна

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit Worldwide Shortfilmfestival завершится 27 октября на четыре дня раньше запланированной даты из‑за локдауна. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль стартовал 21 октября и должен был продлиться до 31 октября, но из‑за закрытия кинотеатров в столице с 28 октября по 7 ноября даты пришлось изменить.

В программу Shnit Worldwide Shortfilmfestival вошли самые разнообразные картины. Некоторые из фильмов продолжают традиции жанрового кино, а другие — расширяют представления о кинематографе, экспериментируя с формой и содержанием.

На мероприятии покажут фильмы «Кадры», «Хлюп», «Дела искусства», «Коллеги», «Когда я взорвусь», «Друг», «Зарница», «Титан», «Солнечное затмение», «Снаряды для девочек» и другие.

Shnit Worldwide Shortfilmfestival также традиционно включает в себя национальный конкурс Made in Russia, международный конкурс и внеконкурсные подборки — комедии, экспериментальное кино.

Киносеансы проходят в Музее современного искусства «Гараж», кинотеатрах Москино, «Иллюзионе», Мультимедиа Арт Музее и ДК «Рассвет».

Зарубежные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские картины — с английскими субтитрами. Полную программу, расписание показов и билеты можно найти по ссылке.