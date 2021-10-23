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Фестиваль короткометражек Shnit Worldwide Shortfilmfestival завершится досрочно из‑за локдауна

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:00

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit Worldwide Shortfilmfestival завершится 27 октября на четыре дня раньше запланированной даты из‑за локдауна. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль стартовал 21 октября и должен был продлиться до 31 октября, но из‑за закрытия кинотеатров в столице с 28 октября по 7 ноября даты пришлось изменить.

В программу Shnit Worldwide Shortfilmfestival вошли самые разнообразные картины. Некоторые из фильмов продолжают традиции жанрового кино, а другие — расширяют представления о кинематографе, экспериментируя с формой и содержанием.

На мероприятии покажут фильмы «Кадры», «Хлюп», «Дела искусства», «Коллеги», «Когда я взорвусь», «Друг», «Зарница», «Титан», «Солнечное затмение», «Снаряды для девочек» и другие.

Shnit Worldwide Shortfilmfestival также традиционно включает в себя национальный конкурс Made in Russia, международный конкурс и внеконкурсные подборки — комедии, экспериментальное кино.

Киносеансы проходят в Музее современного искусства «Гараж», кинотеатрах Москино, «Иллюзионе», Мультимедиа Арт Музее и ДК «Рассвет».

Зарубежные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские картины — с английскими субтитрами. Полную программу, расписание показов и билеты можно найти по ссылке.

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