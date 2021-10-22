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The Weeknd и Swedish House Mafia выпустили совместный трек и клип «Moth To A Flame»

Виктория Шанина
Вчера в 22:39

Канадский поп-певец The Weeknd и шведская группа Swedish House Mafia выпустили совместный сингл «Moth To A Flame». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Рассвет выглядит ярким впереди… Держитесь за свои места, дети», — многозначительно написал The Weeknd в промо-посте новой песни в своем инстаграме.

Вместе с треком вышел клип на него. Ролик начинается со сцены, очень напоминающей финал «Парфюмера». На протяжении всего видео зрителям показывают взаимодействие обнаженных людей. Все они — часть одной экосистемы, управляемой исполнителями.

Режиссером видео выступил шведский художник Александр Вессели, который уже работал с Swedish House Mafia над клипами к трекам «Lifetime» и «It Gets Better».

В августе The Weeknd выпустил сингл «Take My Breath», объявив о начале новой эры в своей карьере. В интервью GQ он рассказал, что уже работает на следующим альбомом, и уточнил, что это будет духовное продолжение «After Hours», который вышел в 2020 году.

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