Алек Болдуин опубликовал заявление о трагедии на съемочной площадке «Ржавчины»

Алек Болдуин прокомментировал гибель оператора Галины Хатчинс после его выстрела из оружия, которое использовалось в качестве реквизита, на съемках вестерна «Ржавчина».

«Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — написал актер в твиттере.

Болдуин также подчеркнул, что сотрудничает со следствием, чтобы выяснить все причины произошедшего.

Инцидент произошел во время съемок независимого полнометражного фильма «Ржавчина». На площадке актер нажал на курок и выстрелом убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

По последним данным Variety, в оружие находился один боевой патрон. В издании также отметили, что реквизит подготавливали местные сотрудники из Нью-Мексико, а не из съемочной группы «Ржавчины».

Шериф округа Сан-Фе Хуан Риос заявил, что медицинская экспертиза займет не менее недели, но расследование инцидента будет продолжаться.

Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены. Следователи ранее допросили очевидцев, в том числе Болдуина. СМИ сообщали, что видели актера возле офиса шерифа в слезах.