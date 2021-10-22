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Минздрав разрешил одновременно вводить вакцины от гриппа и коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 21:24

Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Для одновременной прививки одобрили «Спутник V» — в инструкцию к вакцине внесли изменения. Препараты при этом должны вводиться в разные части тела, например в левое и правое плечо.

«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении», — сказал Кузнецов.

Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан заявила о безопасности совместного применения вакцин против коронавируса и гриппа.

До появления новых рекомендаций между введением вакцин против коронавируса и гриппа необходимо было выдержать паузу в один месяц. В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об «обнадеживающих» результатах испытаний совместного введения прививок.

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