В сети появился трейлер и дата выхода ремастера трилогии GTA

Компания Rockstar показала первые кадры и опубликовала трейлер ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Обновленная трилогия выйдет 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox.

В обновленные игры GTA добавили множество улучшений — от новой системы освещения и повышенной детализации до прицеливания в стиле GTA V. В них также появится перевод на русский язык в виде субтитров.