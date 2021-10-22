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В сети появился трейлер и дата выхода ремастера трилогии GTA

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:24

Компания Rockstar показала первые кадры и опубликовала трейлер ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Обновленная трилогия выйдет 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox.

В обновленные игры GTA добавили множество улучшений — от новой системы освещения и повышенной детализации до прицеливания в стиле GTA V. В них также появится перевод на русский язык в виде субтитров.

Что изменилось?

Геймплей


  • Раскладка управления для геймпадов как в GTA 5.
  • Улучшенная стрельба и прицеливание, а также доработанное управление в перестрелках из автомобиля в GTA: San Andreas.
  • Обновленные круговые меню для выбора оружия и радиостанции.
  • Мини-карты с возможностью прокладывать собственный маршрут.
  • Мгновенный перезапуск миссии после провала.
  • Достижения для Rockstar Games Social Club.

GTA 3

© rockstargames.com
1 из 5

GTA 3

© rockstargames.com
2 из 5

GTA 3

© rockstargames.com
5 из 5

Графика


  • Текстуры высокого разрешения для персонажей, оружия, транспорта, дорог и других элементов окружающего мира.
  • Переработанная система освещения с повышенной контрастностью, тенями и отражениями.
  • Реалистичные погодные условия, водоемы и растительность.
  • Увеличенная дальность прорисовки с более глубоким и четким изображением.

GTA: Vice City

© rockstargames.com
1 из 5

GTA: Vice City

© rockstargames.com
2 из 5

GTA: Vice City

© rockstargames.com
5 из 5

Дополнительные улучшения для отдельных платформ


  • Поддержка разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
  • Поддержка NVIDIA DLSS для ПК-версии.
  • Поддержка сенсорного экрана для меню, обзора и приближения, а также прицеливание с помощью гироскопа на Nintendo Switch.

GTA: San Andreas

© rockstargames.com
1 из 5

GTA: San Andreas

© rockstargames.com
2 из 5

GTA: San Andreas

© rockstargames.com
5 из 5

Сколько стоит?

ПК — 4279 рублей.
PlayStation — 4639 рублей.
Xbox — 59,99 доллара (около 4220 рублей).
Nintendo — 5399 рублей.

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