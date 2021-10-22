В сети появился трейлер и дата выхода ремастера трилогии GTA

Компания Rockstar показала первые кадры и опубликовала трейлер ремастера игр GTA 3, Vice City и San Andreas под названием GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Обновленная трилогия выйдет 11 ноября на ПК, Nintendo Switch и двух поколениях PlayStation и Xbox.
В обновленные игры GTA добавили множество улучшений — от новой системы освещения и повышенной детализации до прицеливания в стиле GTA V. В них также появится перевод на русский язык в виде субтитров.
Что изменилось?
Геймплей
- Раскладка управления для геймпадов как в GTA 5.
- Улучшенная стрельба и прицеливание, а также доработанное управление в перестрелках из автомобиля в GTA: San Andreas.
- Обновленные круговые меню для выбора оружия и радиостанции.
- Мини-карты с возможностью прокладывать собственный маршрут.
- Мгновенный перезапуск миссии после провала.
- Достижения для Rockstar Games Social Club.
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Графика
- Текстуры высокого разрешения для персонажей, оружия, транспорта, дорог и других элементов окружающего мира.
- Переработанная система освещения с повышенной контрастностью, тенями и отражениями.
- Реалистичные погодные условия, водоемы и растительность.
- Увеличенная дальность прорисовки с более глубоким и четким изображением.
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Дополнительные улучшения для отдельных платформ
- Поддержка разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
- Поддержка NVIDIA DLSS для ПК-версии.
- Поддержка сенсорного экрана для меню, обзора и приближения, а также прицеливание с помощью гироскопа на Nintendo Switch.
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