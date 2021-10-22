Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска. Она 35 лет прожила в железной бочке

64-летней пенсионерке из Омска Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в железной бочке, подарили однокомнатную квартиру. Об этом объявила блогерка Елена из Москвы, организовавшая сбор средств на жилье. Всего подписчикам Елены удалось собрать 2 347 207 рублей за два дня. «Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 000 р.», — отметила блогерка.

«Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой. Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории, и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезде закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали! Ура!» Елена

По словам Елены, перед переездом в квартиру пенсионерка всю ночь не спала и очень переживала. «Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя из бытовки ничего забирать не буду», — сказала Чернова.

С 1986 года пенсионерка жила в железной цистерне, приспособленной под временное жилье, без воды, отопления и света. Ранее она жила в заводском общежитии и стояла в очереди на квартиру. Тогда профком посоветовал ей переехать жить в железную бочку — многие таким способом быстрее получали жилье. Вскоре после этого началась перестройка, завод закрылся, а очередь перестала существовать. По данным местной мэрии, женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и сейчас находится на 11 221 месте. Пенсионерка не раз обращалась в ведомства за помощью, но точного ответа не получала. Местное самоуправление решить проблему не смогло. «Лента» отмечает, что уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова не верила, что Чернова проживает в железной бочке на постоянной основе. В 2020 году пенсионерка попала в больницу, и за время ее отсутствия из бочки украли котел, на который она брала кредит с ежемесячным платежом в 12 тыс. рублей при пенсии 14 тыс. После этого женщина устроилась работать техничкой, чтобы иметь средства на жизнь. Сейчас кредит Черновой планирует погасить блогер из Новосибирска.