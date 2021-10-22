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Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска. Она 35 лет прожила в железной бочке

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:21

64-летней пенсионерке из Омска Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в железной бочке, подарили однокомнатную квартиру. Об этом объявила блогерка Елена из Москвы, организовавшая сбор средств на жилье.

Всего подписчикам Елены удалось собрать 2 347 207 рублей за два дня. «Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 000 р.», — отметила блогерка.

«Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой. Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории, и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезде закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали! Ура!»
Елена

По словам Елены, перед переездом в квартиру пенсионерка всю ночь не спала и очень переживала.

«Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя из бытовки ничего забирать не буду», — сказала Чернова.

С 1986 года пенсионерка жила в железной цистерне, приспособленной под временное жилье, без воды, отопления и света. Ранее она жила в заводском общежитии и стояла в очереди на квартиру. Тогда профком посоветовал ей переехать жить в железную бочку — многие таким способом быстрее получали жилье. Вскоре после этого началась перестройка, завод закрылся, а очередь перестала существовать. По данным местной мэрии, женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и сейчас находится на 11 221 месте.

Пенсионерка не раз обращалась в ведомства за помощью, но точного ответа не получала. Местное самоуправление решить проблему не смогло. «Лента» отмечает, что уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова не верила, что Чернова проживает в железной бочке на постоянной основе.

В 2020 году пенсионерка попала в больницу, и за время ее отсутствия из бочки украли котел, на который она брала кредит с ежемесячным платежом в 12 тыс. рублей при пенсии 14 тыс. После этого женщина устроилась работать техничкой, чтобы иметь средства на жизнь. Сейчас кредит Черновой планирует погасить блогер из Новосибирска.

14 октября глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией пенсионерки. А позже Омская мэрия предложила женщине переехать в интернат с удержанием 70% пенсии в качестве оплаты или во временное жилье по коммерческому найму от 800 до 3000 рублей в месяц. Чернова отказалась от предложения, отметив, что «жилье напрочь убитое».

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