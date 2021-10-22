перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хакеры взломали соцсеть Дональда Трампа и поставили ему на аватарку свинью 19:02
В столице нарушителей локдауна будут вычислять по фотографиям в соцсетях 19:01
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый клип с группой Myles Kennedy and The Conspirators 18:31
trishhhh_duble2/Instagram
Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска. Она 35 лет прожила в железной бочке 18:21
Megan Thee Stallion анонсировала новый микстейп «Something for Thee Hotties» 17:51
В Молдавии объявили режим ЧП из‑за дефицита газа 17:48
СМИ: талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной. Кадры с ее расправой появились в соцсетях 17:23
ОМОН пускает ракету в Дуэйна Джонсона и Райана Рейнолдса в трейлере «Красного уведомления» 17:12
Imperioame/Pixabay
Власти Москвы рассматривают возможность продления локдауна после 7 ноября 17:09
Группа «Нервы» записала кавер на «Не верь, не бойся». Песня войдет в трибьют-альбом «Тату» 16:46
Вышел трейлер детектива «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом 16:38
Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна. Что об этом известно? 16:17
В Беларуси признали экстремистским телеграм-чат «Клуб любителей песен Цоя». В нем 6 человек 16:02
Рогозин показал видео приземления корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд 15:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
«Винус и Серена завоюют этот мир»: финальный трейлер «Короля Ричарда» 15:32
ФБР вместе с другими спецслужбами взломали серверы русскоязычной хакерской группировки REvil 15:12
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 14:53
Duran Duran выпустили новый альбом «Future Past» 14:32
Вышел альбом «Bandana» от Кизару и Big Baby Tape 14:06
Kremlin.ru
На Сергея Фургала завели еще два уголовных дела — о создании преступного сообщества и мошенничестве 13:38
Отключить рекламу

Megan Thee Stallion анонсировала новый микстейп «Something for Thee Hotties»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:51

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion анонсировала новый альбом-компиляцию «Something for Thee Hotties: From Thee Archives».

«[В пластинку войдут] фристайлы и неизданный материал из архивов. Это вам, чтобы продержаться до конца года», — написала певица.

Ранее артистка уже выкладывала свои фристайлы. Среди них — «Southside Forever», «Outta Town» и «Tuned In».

Выход микстейпа запланирован на 29 октября. Он доступен для предзаказа.

В начале октября на хип-хоп-премии BET Awards исполнительница получила больше всего статуэток — три — за песню «WAP» совместно с Cardi B. Ее отметили в номинациях «Лучшее хип-хоп-видео», «Лучшая коллаборация» и «Песня года». В ролике на трек две певицы танцуют в роскошных интерьерах, а рядом ходят дикие животные — леопарды и белые тигры.

Благодаря «WAP» и еще одной песне, «Savage», в 2020 году Megan Thee Stallion получила награду «Прорыв года» на Apple Music Awards. Обе композиции были прослушаны пользователями Apple Music более 300 млн раз. Ремикс на «Savage» записала Бейонсе, и он возглавил главный американский чарт Billboard Hot 100.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить