Megan Thee Stallion анонсировала новый микстейп «Something for Thee Hotties»

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion анонсировала новый альбом-компиляцию «Something for Thee Hotties: From Thee Archives».

«[В пластинку войдут] фристайлы и неизданный материал из архивов. Это вам, чтобы продержаться до конца года», — написала певица.

Ранее артистка уже выкладывала свои фристайлы. Среди них — «Southside Forever», «Outta Town» и «Tuned In».

Выход микстейпа запланирован на 29 октября. Он доступен для предзаказа.