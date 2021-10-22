Megan Thee Stallion анонсировала новый микстейп «Something for Thee Hotties»

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion анонсировала новый альбом-компиляцию «Something for Thee Hotties: From Thee Archives».
«[В пластинку войдут] фристайлы и неизданный материал из архивов. Это вам, чтобы продержаться до конца года», — написала певица.
Ранее артистка уже выкладывала свои фристайлы. Среди них — «Southside Forever», «Outta Town» и «Tuned In».
Выход микстейпа запланирован на 29 октября. Он доступен для предзаказа.
В начале октября на хип-хоп-премии BET Awards исполнительница получила больше всего статуэток — три — за песню «WAP» совместно с Cardi B. Ее отметили в номинациях «Лучшее хип-хоп-видео», «Лучшая коллаборация» и «Песня года». В ролике на трек две певицы танцуют в роскошных интерьерах, а рядом ходят дикие животные — леопарды и белые тигры.
Благодаря «WAP» и еще одной песне, «Savage», в 2020 году Megan Thee Stallion получила награду «Прорыв года» на Apple Music Awards. Обе композиции были прослушаны пользователями Apple Music более 300 млн раз. Ремикс на «Savage» записала Бейонсе, и он возглавил главный американский чарт Billboard Hot 100.