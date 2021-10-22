Рогозин показал видео приземления корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео приземления корабля «Союз МС-18» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. И оно выглядит как комедийный боевик из‑за множества камуфляжных вертолетов и очень веселой команды Байконура.

Двухминутный ролик сопровождает трек «Fortunate son» 1969 года рок-группы Creedence Clearwater Revival. В нем показана подготовка съемочной площадки к поездке на космодром, а также кадры приземления корабля с Пересильд и Шипенко, снятые с вертолета.