Рогозин показал видео приземления корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео приземления корабля «Союз МС-18» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. И оно выглядит как комедийный боевик из‑за множества камуфляжных вертолетов и очень веселой команды Байконура.
Двухминутный ролик сопровождает трек «Fortunate son» 1969 года рок-группы Creedence Clearwater Revival. В нем показана подготовка съемочной площадки к поездке на космодром, а также кадры приземления корабля с Пересильд и Шипенко, снятые с вертолета.
5 октября в 11.55 Шипенко, Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Спустя 12 дней киноэкипаж вернулся на Землю вместе с Героем России, космонавтом Олегом Новицким. Шкаплеров остался на станции.
Разработкой «Вызова» занимаются Роскосмос и Первый канал. Картина станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Она расскажет о подготовке и полете на космическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.