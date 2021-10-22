ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,75 пункта — до 7,5% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Показатель вернулся на уровень июня–июля 2019 года. В ЦБ отметили, что не исключено дальнейшее увеличение ставки.

РИА «Новости» выяснило мнение ряда аналитиков на тему повышения ставки. Большинство ожидало менее решительного шага от Центробанка (0,5 процентного пункта) на фоне инфляции, «разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года».

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. От этого показателя напрямую зависит величина тех процентов, под которые в дальнейшем банки выдают кредиты своим клиентам и привлекают депозиты.

Повышение ключевой ставки необходимо для снижения темпов инфляции, укрепления курса национальной валюты, а также может заморозить экономику страны, чтобы ее стабилизировать. При этом для граждан кредиты становятся дороже, а бизнес замедляет свое развитие.

Весной Центробанк перешел к нормализации денежно-кредитной политики, с того момента ключевая ставка увеличилась уже в шесть раз. Сперва она поднялась на 0,25 пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды на 0,5 — до 5,5%. В июле регулятор сделал самый крупный шаг — сразу на 1 пункт — до 6,5% годовых. В сентябре к ставке прибавилось 0,25 пункта.