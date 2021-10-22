Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Бориса Кожемякина.

Дела завели по статьям об организации преступного сообщества (210 УК) и о мошенничестве в особо крупном размере (159 УК). Обвинения по ним пока не предъявлены. В чем именно подозревают Фургала, пока неизвестно.

Защита экс-губернатора подала ходатайство о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления. Судебное решение по нему еще не вынесено.

Сын Фургала Антон написал в инстаграме, что «20 октября отцу предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 210, и ст. 159». На понедельник, 25 октября, назначен первый допрос, отметил он.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на убийство в 2004–2005 годах. После ареста губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которые проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев.

Сейчас экс-глава региона находится в СИЗО, суд неоднократно продлевал ему арест в качестве меры пресечения. Вердикт в отношении Фургала пока не вынесен, недавно бывший чиновник попросил рассмотреть его дело в суде присяжных. Все обвинения он отвергает.