В Нью-Йорке у воды установили скульптуру в виде женской головы. Она призывает прислушаться к себе

На берегу реки Гудзон в Нью-Йорке установили гигантскую скульптуру в виде женской головы с пальцем, прижатым к губам. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Высота работы — 24 метра. Она получила название «Душа воды» (англ. — «Water’s Soul»). Ее создал испанский художник Жауме Пленса — по его замыслу, скульптура призывает проходящих мимо нее людей остановиться и прислушаться к шуму воды. Таким образом, вода «заговорит» со слушателями — и они, находясь в более замедленном и расслабленном состоянии, обратят внимание на себя.

«Во многих своих произведениях я прошу зрителя: закройте глаза и загляните внутрь себя. В вас скрыто удивительное количество красоты», — отметил скульптор.