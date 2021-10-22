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В Нью-Йорке у воды установили скульптуру в виде женской головы. Она призывает прислушаться к себе

Денис Ламехов
Сегодня в 12:04

На берегу реки Гудзон в Нью-Йорке установили гигантскую скульптуру в виде женской головы с пальцем, прижатым к губам. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Высота работы — 24 метра. Она получила название «Душа воды» (англ. — «Water’s Soul»). Ее создал испанский художник Жауме Пленса — по его замыслу, скульптура призывает проходящих мимо нее людей остановиться и прислушаться к шуму воды. Таким образом, вода «заговорит» со слушателями — и они, находясь в более замедленном и расслабленном состоянии, обратят внимание на себя.

«Во многих своих произведениях я прошу зрителя: закройте глаза и загляните внутрь себя. В вас скрыто удивительное количество красоты», — отметил скульптор.

В 2019 году в столичном MMOMA прошла первая в России персональная выставка Жауме Пленса. Там можно было увидеть работы скульптора последних 30 лет.

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