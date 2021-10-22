Twitter открыл функцию аудиочатов Spaces для всех. Раньше для участия нужна была тысяча подписчиков

Платформа с аудиокомнатами внешне и по функциональному устройству напоминает другой подобный сервис, Clubhouse. Пользователи могут присоединяться к чужим аудиочатам и запускать собственные.

Социальная сеть Twitter открыла функцию аудиочатов Spaces для всех пользователей. Ранее сервис работал в экспериментальном режиме — доступ к нему имели только пользователи с тысячей подписчиков и более. Об этом сообщается в блоге компании.

В беседах могут принимать участие три создателя комнаты и 10 гостей. Функция доступна для устройств на iOS и Android. Пользователи версии Twitter для ПК могут быть слушателями, но не спикерами.

Сервис начали тестировать в декабре 2020 года. Соцсеть планировала сделать его доступным для всех к апрелю 2021-го, однако срок перенесли.

Голосовая соцсеть Clubhouse, прообраз платформы Spaces, обрела популярность в начале 2021 года. К ней присоединилось множество мировых звезд — от Марка Цукерберга до Вирджила Абло. Однако после взрывного роста сервис начал терять интерес аудитории. В мае приложение открыло доступ для всех желающих — до этого использовать его могли только пользователи, получившие приглашение от действующего участника.