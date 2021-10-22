В даркнете выставили на продажу базу данных московских водителей

В даркнете появилась база данных водителей Москвы и Подмосковья, в которой содержатся ФИО автовладельцев, даты рождения, номера телефонов, марки автомобилей и регистрационные номера. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одного из продавцов.

В документах 50 млн строк записей. По словам продавца, в архиве есть информация с 2009 по 2016 годы, а также дополнительный файл с данными за 2020-й. База доступна для покупки за 800 долларов. Продавец заявил, что получил ее от инсайдера в ГИБДД.

Журналист «Коммерсанта» позвонил по пяти номерам из архива. Все поднявшие трубку отозвались по имени-отчеству. Один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в базе, но уже не является его владельцем. Остальные не прокомментировали информацию. В МВД не ответили на запрос издания.

Источник издания заявил, что сейчас данные автомобилистов хранятся в Федеральной информационной системе ГИБДД. Однако раньше ГИБДД имела отдельные базы для регионов. До 2020 года Москва и область могли загружать информацию и в федеральный, и в региональный архив. Последние сейчас перестают использоваться. По словам источника, утечка могла произойти из региональной базы.