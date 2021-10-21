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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Денис Ламехов
Вчера в 22:56

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я на самом деле не поддерживаю обязательность [прививки от COVID-19], потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать», — заявил президент. «Известная фраза: „Над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы“. Поэтому, мне кажется, нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — добавил он.

Путин напомнил, что прививка становится обязательной, если она занесена в общенациональный календарь. На данный момент вакцина от коронавируса таковой не является. Однако региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, по рекомендациям главных врачей в отношении отдельных категорий граждан.

Государственная дума намерена рассмотреть на осенней сессии отложенный законопроект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.

В России вновь обновились антирекорды по коронавирусу. За сутки заболели 36 339 человек, умерли — 1036. Больше всего новых заражений в Москве — 7897.

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