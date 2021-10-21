Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я на самом деле не поддерживаю обязательность [прививки от COVID-19], потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать», — заявил президент. «Известная фраза: „Над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы“. Поэтому, мне кажется, нужно не навязывать, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — добавил он.

Путин напомнил, что прививка становится обязательной, если она занесена в общенациональный календарь. На данный момент вакцина от коронавируса таковой не является. Однако региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, по рекомендациям главных врачей в отношении отдельных категорий граждан.

Государственная дума намерена рассмотреть на осенней сессии отложенный законопроект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.

В России вновь обновились антирекорды по коронавирусу. За сутки заболели 36 339 человек, умерли — 1036. Больше всего новых заражений в Москве — 7897.