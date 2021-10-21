перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
КВН предложили признать наследием ЮНЕСКО 21:44
Путин заявил, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать 21:39
OnlyFans-модель оголила грудь у храма Василия Блаженного. Полиция проводит проверку 20:30
Искусственный интеллект в поездах МЦК, новый клип Ланы Дель Рей и другие новости дня
20:28 дайджест
Disney перенес российские премьеры «Вечных» и «Последней дуэли» из‑за локдауна 19:11
Сбербанк хочет разместить рекламу на ракете в честь 180-летия 18:49
Пресс-материалы
Чемпионат Европы по BMX впервые пройдет в России 18:24
Стало известно, кто купил единственную в мире копию альбома Wu-Tang Clan 17:55
Фронтмен группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте 17:52
Ректору «Шанинки», заподозренному в хищении 21 млн рублей, проводят операцию на сердце 17:44
Вышел трейлер фильма по видеоигре Uncharted. В главных ролях — Том Холланд и Марк Уолберг 17:27
Kevin Mazur/Getty Images
Как новые правила «Грэмми» изменят списки номинантов? Variety спросил у инсайдеров 17:19
На МЦК установят систему искусственного интеллекта, которая выявит асоциальное поведение по звуку 16:51
Директора московской клиники осудили за то, что он взял на работу гея 16:43
В отношении создателей 1xBet вынесли первый приговор. Нелегальный доход оценили в 63 млрд рублей 16:01
Российские операторы связи начнут cдавать смартфоны в аренду 15:50
navalny/Instagram
В Кремле раскритиковали присуждение премии Сахарова Алексею Навальному 15:41
Forbes: контракт с ресторанным гидом Michelin обошелся правительству Москвы в 80 млн рублей 15:08
«Дождь»* исключили из списка СМИ, получающих иностранное финансирование 14:45
Психологи: мемы помогают лучше справляться со стрессом из‑за пандемии 14:40
Отключить рекламу

КВН предложили признать наследием ЮНЕСКО

Денис Ламехов
Сегодня в 21:44

Телевизионную передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) предложили включить в реестр аудиовизуального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее обращение в организацию направили 30 бывших и действующих участников игр КВН, а также представители студенческих объединений. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что КВН «несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку».

Президент международного союза КВН Александр Масляков заявил, что программа объединяет и уважает культуры, традиции, национальности и поколения. «КВН является символом не только современной России, но и ее предшественника, СССР», — добавил он.

В 2021 году отмечается юбилей программы — 60 лет с момента выхода в эфир первой передачи. Это произошло 8 ноября 1961 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
ЮНЕСКО
ИТАР-ТАСС
Люди
Александр Масляков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить