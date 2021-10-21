КВН предложили признать наследием ЮНЕСКО

Телевизионную передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) предложили включить в реестр аудиовизуального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее обращение в организацию направили 30 бывших и действующих участников игр КВН, а также представители студенческих объединений. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что КВН «несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку».

Президент международного союза КВН Александр Масляков заявил, что программа объединяет и уважает культуры, традиции, национальности и поколения. «КВН является символом не только современной России, но и ее предшественника, СССР», — добавил он.

В 2021 году отмечается юбилей программы — 60 лет с момента выхода в эфир первой передачи. Это произошло 8 ноября 1961 года.