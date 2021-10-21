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Искусственный интеллект в поездах МЦК, новый клип Ланы Дель Рей и другие новости дня
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Искусственный интеллект в поездах МЦК, новый клип Ланы Дель Рей и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:28

Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Продолжат функционировать только медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины. Театры и музеи будут работать по QR-кодам с заполняемостью зала не более 50%. Подобные ограничения будут введены и в Подмосковье.

В России опять обновились антирекорды по коронавирусу. За сутки заболели 36 339 человек, умерли — 1036. Больше всего новых заражений в Москве — 7897.

ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины «Спутник V» для экстренного применения. В ближайшее время группа инспекторов организации посетит Россию для сбора необходимых данных.

Столичное правительство планирует установить в поездах и на остановках МЦК систему искусственного интеллекта. Она сможет по звуку определить признаки асоциального поведения.

РКН исключил «Дождь» (признан иноагентом) из списка СМИ, получающих иностранное финансирование. Однако телеканал все еще числится в базе Минюста как иноагент.

Дональд Трамп в очередной раз решил создать платформу для общения со сторонниками. Но теперь, кажется, все серьезно — он основал под соцсеть целую медиагруппу.

Лана Дель Рей выпустила клип на заглавный трек с грядущего альбома «Blue Banisters». В нем она водит трактор, печет с сестрой и близкой подругой праздничный торт и поет о русской поэзии.

Стало известно, кто купил единственную в мире копию альбома Wu-Tang Clan «Once Upon a Time in Shaolin». У пластинки сложная судьба: вначале ею владел «самый ненавистный предприниматель США» Мартин Шкрели, затем она была в госсобственности.

Билли Айлиш анонсировала выход дебютного парфюма Eilish. По словам певицы, она гонялась за этим ароматом годами.

Россия впервые примет чемпионат Европы по BMX-фристайлу (олимпийскому виду спорта, на секундочку). В середине ноября в Москве будут состязаться сильнейшие райдеры из 14 стран, включая Россию, Великобританию, Германию и Францию.

Кинофестиваль Beat Weekend подходит к концу. Но до 24 октября в «Каро Октябрь» можно успеть на сеансы картины «Аалто» документалистки Вирпи Суутари, посвященной великому финскому архитектору Алвару Ааалто, и киноальманаха «Лепота», в котором современные российские дизайнеры размышляют, что, кроме балалаек и хохломы, Россия может предъявить миру.

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