Disney перенес российские премьеры «Вечных» и «Последней дуэли» из‑за локдауна

Disney перенес российские премьеры двух картин из‑за новых коронавирусных ограничений в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на российское подразделение студии.

Кинокомикс «Вечные» оскароносной режиссерки Хлой Чжао стартует в прокате 8 ноября вместо 4-го, а историческая драма «Последняя дуэль» — 18 ноября, хотя должна была выйти на три недели раньше — 28 октября.

ТАСС отмечает, что позже намеченного появится в прокате и комедийная мелодрама Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» — 18 ноября вместо 11 ноября.

Премьера другого фильма, «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», также запланированная на период локдауна, пока остается прежней — 4 ноября. В России прокатом картины занимаются «Белые ночи».

Ранее Disney перенес мировые премьеры пятого «Индианы Джона» и пяти кинокомиксов Marvel — новых «Доктора Стрэнджа», «Тора», «Черную Пантеру» и «Человека муравья», а также «Марвелов». Эти изменения связаны не с пандемией, а с затянувшимся производством и конкуренцией с другими картинами.