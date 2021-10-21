Чемпионат Европы по BMX впервые пройдет в России

Россия впервые примет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Он пройдет с 12 по 14 ноября в московском Music Media Dome, сообщили «Афише Daily» организаторы.

В европейском первенстве будут участвовать более 50 сильнейших райдеров из 14 стран, в том числе России, Великобритании, Германии, Испании и Франции. Россию представят Костя Андреев и Ирек Ризаев — члены олимпийской сборной страны, входящие в ТОП-20 мирового рейтинга.

На 1700 квадратных метров Mint Music Dome расположится скейт-парк, а на стенах установят проекционные экраны, где будут транслировать выступления райдеров. За музыку во время квалификации и финала будут отвечать российские диджеи (их имена не раскрываются).

Соревнования пройдут в формате COVID-free. Попасть на них получится только с QR-кодом. Организаторы чемпионата — Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России.

В 2017 году Олимпийский комитет решил включить BMX-фристайл в программу летних Игр. Первые олимпийские соревнования райдеров прошли в Токио в этом году. В BMX-фристайле спортсмены соревнуются в выполнении сложных и зрелищных трюков.