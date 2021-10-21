Сбербанк хочет разместить рекламу на ракете в честь 180-летия

Президент Сбербанка Герман Греф обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с предложением разместить рекламу на ракете «Союз-2.1а» в честь 180-летия банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора РКЦ «Прогресс» (входит в корпорацию «Роскосмос») Дмитрия Баранова.

Греф предложил использовать на борту наклейку с символикой банка. По словам Баранова, на данный момент контракт не подписан. Он также отказался раскрыть сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.

Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Сергей Волков добавил, что сейчас Роскосмос работает над возможностью поставить коммерческое размещение рекламы на ракетах на поток. В том числе изучает, кто может стать партнерами и какой должна быть цена.

На этой ракете уже есть наклейка — «Союз» украшен под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Баранов говорит, что покрасить ее уже не выйдет: «Ракета создается 24 месяца, за год до сдачи мы должны понимать, в какой цвет она будет покрашена».

Старт «Союза» намечен на 28 октября.