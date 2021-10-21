Фронтмен группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте

Основатель российской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил зрителя во время концерта в Полтаве. Выступление проходило в рамках гастролей по Украине с проектом «Ляпис 98», пишет издание «Подъем».

Зритель вышел на сцену из зала и хотел сыграть на гитаре, за что Михалок начал на него кричать и потребовал показать билет.

«Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?!» — спрашивал музыкант.

Мужчина попытался заплатить членам группы на месте и пригрозил, что если они откажутся, то их изобьют другие зрители. Однако Михалок напал первым, ударив оппонента в нос головой.

В конфликт вмешалась охрана. Продолжился ли после этого концерт, не уточняется.

Подобный инцидент, как отмечает «Подъем», произошел в 2015 году. Во выступления в Полтаве набросился на зрителя, который, по его словам, был пьян и показывал ему «факи».

В 2019 году Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси. «Все наши коллективы — Bruttо, „Ляпис-98“, Drezden, „Культура“ и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!» — написал он в инстаграме.