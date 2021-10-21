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Вышел трейлер фильма по видеоигре Uncharted. В главных ролях — Том Холланд и Марк Уолберг

Виктория Шанина
Сегодня в 17:27

Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Анчартед: на картах не значится». Это экранизация серии видеоигр Uncharted.

Нейтан Дрейк решает отправиться к таинственному острову в Тихом океане, чтобы найти легендарные сокровища Эльдорадо. По пути он встречает Виктора Салливана, и они становятся верными союзниками, которым предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

Главные роли исполнят Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома») и Марк Уолберг («Отступники»). Режиссером выступит Рубен Флейшер, снявший «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Uncharted — популярная серия приключенческих видеоигр, дебютировавшая в 2007 году. По состоянию на май 2016 года было продано уже более 28 млн копий игр.

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