Как новые правила «Грэмми» изменят списки номинантов? Variety спросил у инсайдеров

В начале весны организаторы премии «Грэмми» изменили правила отбора номинантов. Этому предшествовали провальные цифры предыдущей церемонии и обвинения в предвзятости. Особенно необъяснимым критикам показалось отсутствие хотя бы одной статуэтки у Weeknd, автора двух самых коммерчески успешных релизов года — сингла «Blinding Lights» и альбома «After Hours».

Номинирование на «Грэмми», поясняет Variety, — сложная внутренняя процедура, где финалистов выбирают из десятков тысяч записей. В ней якобы участвует вся 12-тысячная Национальная академия звукозаписи, но окончательные списки кандидатов по большинству категорий до недавнего времени утверждали секретные комитеты. Их членов не называли публике, а голосование проводилось анонимно, что наводило на подозрения в инсайдерских сделках и лоббировании интересов определенной группы.

Так (с небольшими корректировками) продолжалось с 1989 года, пока в конце апреля 2021-го от секретных комитетов не решили избавиться. Теперь списки будут зависеть только от голосования 12 тыс. членов академии, а комитеты смогут влиять лишь на технические номинации вроде «Лучшей упаковки альбома» или «Лучших текстов из буклета к альбому». Кроме того, в «Грэмми» появятся две новые категории — Global Music Performance («Лучшее глобальное выступление») и Música Urbana Album («Лучший городской альбом на испанском языке»). Они должны «отразить постоянное развитие музыкального мира».

Как же изменятся списки номинантов с новыми правилами отбора? Variety задал этот вопрос инсайдерам.

Станет меньше темных лошадок

Большинство источников издания считают, что списки кандидатов, вероятно, станут более популистскими. «Может, будет еще больше Тейлор Свифт и меньше Джейкоба Кольера», — говорит один из них. Другой соглашается: «Людям больше нравится быть на стороне победителей, так что темные лошадки исчезнут — это плохо для артистов-аутсайдеров, таких как Брэнди Карлайл или H.E.R.».

Лейблы будут тратить больше денег на раскрутку

«Из‑за отсутствия комитетов люди станут более внимательно смотреть на чарты. Следовательно журналистам и рекламщикам будут более щедро платить на запуск кампаний, а лейблы начнут тратить больше денег, чтобы их заметили», — считает третий инсайдер.

Однако один из собеседников возражает, что и раньше рекламные кампании были нацелены на всю 12-тысячную академию, а после объявления о новых правилах ситуация с раскруткой мало изменилась.

Возможно, ничего не поменяется

Часть инсайдеров считает, что новые правила отбора не сильно скажутся на списках претендентов. Некоторые предполагают, что ликвидация комитетов может быть только внешним изменением, а лоббирование интересов продолжится, но в другой форме. Например, если какой‑то влиятельный человек или организация скажет, что один из артистов «нам действительно нужен», а члены академии прислушаются к нему.

64-я церемония вручения «Грэмми» пройдет 31 января 2022 года в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе. Номинантов в 86 категориях объявят 23 ноября 2021 года.