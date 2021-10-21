На МЦК установят систему искусственного интеллекта, которая выявит асоциальное поведение по звуку

Столичное правительство планирует установить на Московском центральном кольце (МЦК) систему искусственного интеллекта, которая сможет по звуку определить признаки асоциального поведения на остановках и в поездах «Ласточка». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Среди звуков, которые системе предстоит распознать, указаны крики, проявления агрессии (в тональности голоса и манере речи), взрывы и другие нехарактерные шумы.

Оборудование хотят установить на разрабатываемые сейчас беспилотные «Ласточки», сообщил замгендиректора НИИАС Павел Попов. «Существующие „Ласточки“ тоже можно будет оборудовать этим комплексом, но сейчас мы нацелены на оснащение им только беспилотных электропоездов», — добавил он. Испытания беспилотного поезда запланированы на 2022 год.

Программа будет работать вместе с системой видеонаблюдения. На данный момент все «Ласточки» на МЦК оборудованы камерами. Данные с них передаются машинисту, который принимает меры в случае асоциального поведения пассажиров. После установки нового оборудования информация будет передаваться в единый диспетчерский центр РЖД.

Разработку оценили в 15,7 млн рублей. Итоги конкурса должны быть объявлены до конца октября.

РЖД работает над концепцией беспилотного движения в своей сети с 2015 года. В мае 2021-го госкомпания объявила, что беспилотные поезда начнут курсировать по МЦК в 2024 году. Ранее запуск планировался на 2021 год.