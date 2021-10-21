Директора московской клиники осудили за то, что он взял на работу гея

Клиент московской клиники «Семейная» возмутился, что в ней работает врач гомосексуальной ориентации. Скрин переписки опубликовал директор Павел Бранд.

«Вы в курсе, что в вашей клинике работают врачи-геи? Вы считаете это нормальным? Вы понимаете, какой стресс испытывает пациент, когда понимает, что гей просит его раздеться? Или вам наплевать на вашу репутацию?» — написал пользователь.

Бранд отметил, что в его клинике работают совершенно разные люди. «Мы уверены, что профессиональные качества врача гораздо важнее его вероисповедания, национальности, сексуальной ориентации или предпочтений в еде», — ответил он.