Директора московской клиники осудили за то, что он взял на работу гея

Клиент московской клиники «Семейная» возмутился, что в ней работает врач гомосексуальной ориентации. Скрин переписки опубликовал директор Павел Бранд.
«Вы в курсе, что в вашей клинике работают врачи-геи? Вы считаете это нормальным? Вы понимаете, какой стресс испытывает пациент, когда понимает, что гей просит его раздеться? Или вам наплевать на вашу репутацию?» — написал пользователь.
Бранд отметил, что в его клинике работают совершенно разные люди. «Мы уверены, что профессиональные качества врача гораздо важнее его вероисповедания, национальности, сексуальной ориентации или предпочтений в еде», — ответил он.
Оказалось, что подобные замечания от посетителей клиник встречаются довольно часто. В комментариях врачи поделились своими историями.
Так, киевский терапевт Татьяна Аникеева рассказала, что на днях получила жалобу от женщины на то, что доктор попросил ее раздеться и снять бюстгальтер. «Такого стыда, с ее слов, она давно не испытывала. И, естественно, она попросила вернуть деньги за консультацию», — отметила она.
Ранее студента СПбГУ Максима Дрожжина выгнали из университетского ансамбля из‑за того, что он гей. Руководитель коллектива Екатерина Головкина попросила больше не приходить его на занятия после того, как нашла страничку студента в фейсбуке.
В комитете по этике в университете обсудили эту ситуацию. Головкина рассказала, что на занятиях группа работает с материалом традиционной народной культуры, и это «абсолютно чуждые вещи» с тем, что студент выкладывает в своих соцсетях.