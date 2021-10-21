В отношении создателей 1xBet вынесли первый приговор. Нелегальный доход оценили в 63 млрд рублей

Суд в Брянске признал местную жительницу виновной по делу о незаконной организации азартных игр на платформе 1xBet. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации Bryansk.news, речь идет об управляющей сетью букмекерских контор «Букмекер паб» Олесе Моспановой.

Обвиняемую приговорили к трем годам лишения свободы и 800 тыс. рублей штрафа. Ей предоставили отсрочку наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

По версии следствия, она принимала от клиентов наличные и позволяла им делать ставки через сайт 1xBet, чья деятельность в России нелегальна. В общей сложности доход фирмы оценили в 63 млрд рублей.

СК отмечает, что организацией и проведением азартных игр с 2014 по 2019 год в Брянске занимались три человека, на данный момент они находятся в международном розыске. Свою деятельность они осуществляли без получения лицензии от Федеральной налоговой службы России.