В Кремле раскритиковали присуждение премии Сахарова Алексею Навальному

В Кремле критически отнеслись к решению Европарламента присудить основателю ФБК* Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова с формулировкой «за безграничную храбрость». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, решение Европарламента обесценивает значение слов «за безграничную храбрость». Песков отметил, что правительство уважает этот орган, «но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям».

«Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией», — сказал он.

Алексей Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова 20 октября. Но из‑за того, что оппозиционер на данный момент отбывает срок в тюрьме по делу «Ив Роше», премию за него получит кто‑то из его близких или родственников.

Премия учреждена Европарламентом в 1998 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Она ежегодно присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, российские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, а также украинский режиссер Олег Сенцов. В прошлом году награду получила белорусская оппозиция.

* ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.