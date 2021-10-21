Российские операторы связи начнут cдавать смартфоны в аренду

Операторы связи МТС и «Мегафон» начнут cдавать смартфоны в аренду, сообщает «Коммерсант».

МТС запустил пилотную программу в Москве и Подмосковье. Арендовать можно модели iPhone последних поколений: XR, 11, 12 и 13. Эксперимент будут проводить в течение шести месяцев, а затем примут решение о необходимости распространить услугу на всю территорию страны. Клиент не понесет ответственность за потертости и мелкие царапины, которые возникнут в процессе эксплуатации.

Компания планирует, что сервис будет востребован у «молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», а также среди тех, кто хочет протестировать устройство перед покупкой.

Другой оператор, «Мегафон», не планирует ограничивать линейку доступных для аренды устройств, а сервис будет доступен во всех регионах России. Об этом заявил гендиректор «Мегафон Ритейл» Владимир Скурихин. Услугу презентуют «в ближайшее время».

В Tele2 не считают сервис шеринга смартфонов целесообразным для своего бизнеса. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что у компании подобной услуги в рознице нет.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Коммерсанту», что аренда невыгодна пользователям. Выплатив практически полную стоимость смартфона за год, они не получат его в собственность. Эксперт допускает, что услугой будут пользоваться, чтобы протестировать устройство, но желающих, по его оценке, не будет много.