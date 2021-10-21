Психологи: мемы помогают лучше справляться со стрессом из‑за пандемии

Американские психологи выяснили, что просмотр мемов помогает лучше справляться со стрессом во время пандемии.

Исследование опубликовал научный журнал APA PsycNet.

В эксперименте участвовали 748 человек со средним возрастом 42 года, которым показывали сотни мемов. Оказалось, что после просмотра смешных картинок люди чувствуют себя спокойнее и довольнее, у добровольцев выросла уверенность в своих возможностях победить коронавирус.

Картинки сортировали по нескольким критериям: изображен на ней человек или животное, старым или молодым был герой мема, касалась подпись пандемии или нет. Иногда на одних и тех же картинках была разная надпись — либо о ковиде, либо на другую тему.

Например, в одном меме использовалась фотография разгневанного кота. В одном случае надпись гласила: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут распространять COVID-19, но если бы дали возможность…» В другом: «Новое исследование подтверждает: кошки не могут сломать вашу машину, но если бы дали возможность…»

Мемы с шутками про COVID-19 оказались более эффективными в борьбе со стрессом, чем любые другие. Кроме того, люди, которые смотрели милые фотографии с щенками или котиками, почти не думали о пандемии, даже если надпись ее касалась.

Ранее психологи из Эссекского университета в Англии установили, что двух-четырех минут чтения или прослушивания плохих новостей о коронавирусе достаточно для ухудшения настроения. Один из авторов исследования предположил, что длительное воздействие с такой информацией может привести к серьезным последствиям для психического здоровья.