«Дождь»* исключили из списка СМИ, получающих иностранное финансирование

Роскомнадзор исключил «Дождь» из реестра СМИ, получающих иностранное финансирование. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на руководство телеканала.

Генеральный директор Наталья Синдеева заявила, что «Дождь» исключили из‑за того, что за последний период у телеканала не было иностранного финансирования.

«Но нас не исключили из базы Минюста как иностранного агента. „Дождь“ не обязан направлять в Минюст информацию об отсутствии иностранного финансирования. Думаю, что РКН предоставит информацию в Минюст в порядке межведомственного взаимодействия», — сказала она.

Главред телеканала Тихон Дзядко пояснил, что это произошло из‑за заморозки договора на финансирование с Евросоюзом, из‑за которого «Дождь» ранее уведомлял ведомство об иностранном финансировании.

По его словам, в данный момент руководство готовит иск в суд из‑за признания телеканала иноагентом. «Процедура выхода из иноагентства не предусмотрена в принципе — в этом одна из многочисленных особенностей этого закона», — отметил Дзядко.

Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что из реестра РКН также пропало ООО «Сноб Медиа», которое издает журнал Snob. Оставшийся список не изменился, об иностранном финансировании отчитываются RT, ТАСС, «Интерфакс», «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол» и другие СМИ.

20 августа Минюст внес телеканал «Дождь» в список СМИ-иноагентов. Причиной этого стало получение более 130 тысяч евро от Евросоюза.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.