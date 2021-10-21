ООН: объем пластика в морях и океанах может увеличиться в три раза к 2040 году

Объем пластикового мусора, который попадает в моря и океаны, может вырасти почти в три раза к 2040 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В организации отметили, что 85% морского мусора составляет пластик и к 2040 году объем загрязнения увеличится, добавляя ежегодно от 23 до 37 млн тонн отходов.

«Это означает, что на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 килограмм пластика. Вследствие этого вся морская жизнь — от планктона и моллюсков до птиц, черепах и млекопитающих — подвергнется риску отравления, нарушений в поведении, голода и удушья», — заявили эксперты.

ЮНЕП подсчитала, что загрязнение морей и океанов приводит также и к серьезным экономическим потерям. Так, в 2018 году ущерб для туризма, рыболовства и аквакультуры составил от 6 до 19 млрд долларов. Эксперты уточнили, что к 2040 году «финансовый риск для бизнеса» составит до 100 млрд долларов ежегодно при условии, если власти будут требовать от компаний возмещения расходов на удаление и переработку мусора.

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен отметил, что особую опасность для загрязнения окружающей среды представляют микропластик и химические добавки.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России планируют ввести окончательный запрет на одноразовые товары из пластика. В список рекомендованных к запрету изделий входят одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, ватные палочки, блистерная упаковка и другое.