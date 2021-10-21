Рядом с главным зданием МГУ установят цифровой куб. Он будет транслировать фестиваль «Твоя Москва»

На Университетской площади, рядом с главным зданием МГУ, с 22 по 24 октября пройдет городской медиафестиваль «Твоя Москва». Организаторы установят интерактивный куб, на котором можно будет послушать концерты звезд, дискуссии, лекции, а также увидеть фотографии москвичей и видеоработы визуальных дизайнеров, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Куб высотой с трехэтажный дом будет состоять из четырех вертикальных LED-экранов. Объем звукового оборудования, задействованного в оснащение внешних граней куба, и суммарная площадь экрана более 500 квадратных метров позволит наблюдать за происходящим даже с большого расстояния.

Внутри арт-объекта расположится компактное стометровое пространство, включающее зону для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. В первые дни интерактивный павильон будет работать в формате лектория, а 24 октября зрители смогут послушать выступления Клавы Коки, Niletto и Полины Гагариной.

Попасть в куб смогут те, кто успеет пройти регистрацию на сайте проекта. Трансляция происходящего внутри куба будет доступна гостям медиафестиваля без ограничений.

Спикеры лектория расскажут, как изменилась и как продолжает меняться Москва. Образовательная программа разбита на тематические блоки: культура, урбанистика, технологии, медиа, здоровье, учеба и другие. Так, например, гости разговора про урбанистику постараются ответить на вопрос «Какой может стать Москва уже завтра?», участниками дискуссии станут управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Александра Чечеткина и директор Института генплана Москвы Татьяна Гук.

В треке про медицину можно будет послушать лекции про ментальное и физическое здоровье в большом городе, а также обсудить биохакинг. В треке «Новые медиа: тренды индустрии» примут участие главный продюсер «Москва Медиа» Дмитрий Грачев, гендиректор Mash Максим Иксанов, Татьяна Столяр и Юлия Пош («Антиглянец») и радиоведущая Рита Митрофанова. Они постараются ответить на вопрос, как медиа приспосабливаются к постоянно меняющейся реальности — и как меняют эту реальность сами.

Полную программу можно найти по ссылке.