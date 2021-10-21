Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы!

Компания Facebook задумала переименоваться. По крайней мере, так утверждают информированные источники The Verge. ИТ-гигант давно перерос синюю соцсеть — кроме, собственно, Facebook, а также WhatsApp и Instagram ему принадлежит компания по созданию девайсов и ПО для виртуальной реальности Oculus, а в ближайшие пять лет команда Цукерберга будет усиленно создавать метавселенную (что это такое, можете прочитать здесь).
Смена названия должна отразить масштаб корпорации и снять прямые ассоциации с соцсетью, положившей ей начало. Ожидается, что новое имя объявят на конференции Connect 28 октября, а пока его держат в строжайшем секрете (даже от большинства топ-менеджеров Facebook). Но пользователи не хотят ждать и уже предполагают, каким будет новое имя. А еще предлагают идеи для ребрендинга.
Многие вспомнили, что изначально Facebook назывался The Facebook, и посчитали, что корпорации следует вернуться к корням.
Среди очевидных вариантов ренейминга — просто переставить корни в названии.
Но есть и более оригинальные предложения. Как вам, например, Facey McBookFace или Zuckerverse?
Часть пользователей намекнула на темную, антиутопическую сторону гигантской ИТ-корпорации. Среди предложений в этом духе — Skynet (искусственный интеллект из франшизы «Терминатор», который обретает сознание и разворачивает войну против людей), «1984» (название антиутопического романа Джорджа Оруэлла, где страной правит тоталитарная организация), «Матрица» (в плохом смысле) и «Фейкбук».
Издание Buzzfeed даже устроило опрос, как Facebook стоит переименоваться. На выбор дают 24 варианта, среди которых есть Instabook, Facebook for Kids, Hot or Not, HellSite и Free Britney. Но в лидерах, набрав 14% голосов, — Oops We Facilitated Genocide («Упс, мы поспособствовали геноциду»). Также в тройке — Facey McBookface и The Good and Nice Company, Not At All Evil («Хорошая и приятная компания, а совсем не зло»).