Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы!

Компания Facebook задумала переименоваться. По крайней мере, так утверждают информированные источники The Verge. ИТ-гигант давно перерос синюю соцсеть — кроме, собственно, Facebook, а также WhatsApp и Instagram ему принадлежит компания по созданию девайсов и ПО для виртуальной реальности Oculus, а в ближайшие пять лет команда Цукерберга будет усиленно создавать метавселенную (что это такое, можете прочитать здесь).

Смена названия должна отразить масштаб корпорации и снять прямые ассоциации с соцсетью, положившей ей начало. Ожидается, что новое имя объявят на конференции Connect 28 октября, а пока его держат в строжайшем секрете (даже от большинства топ-менеджеров Facebook). Но пользователи не хотят ждать и уже предполагают, каким будет новое имя. А еще предлагают идеи для ребрендинга.