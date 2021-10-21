перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Forbes: контракт с ресторанным гидом Michelin обошелся правительству Москвы в 80 млн рублей 15:08
«Дождь»* исключили из списка СМИ, получающих иностранное финансирование 14:45
Психологи: мемы помогают лучше справляться со стрессом из‑за пандемии 14:40
Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы! 14:17
Naja Bertolt Jensen/Unsplash
ООН: объем пластика в морях и океанах может увеличиться в три раза к 2040 году 14:16
Рядом с главным зданием МГУ установят цифровой куб. Он будет транслировать фестиваль «Твоя Москва» 13:34
В Подмосковье введут новые ограничения из‑за ковида. Нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября 12:39
Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 12:21
Актрису, сыгравшую представительницу МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трем месяцам колонии 12:17
SJ Objio/Unsplash
В России обновились антирекорды по коронавирусу. Заразились 36 339 человек, умерли 1036 11:43
В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы 11:25
Галерея стрит-арта «Графит» проведет день уличной культуры и урбанистики 11:13
В России выявили первые случаи нового варианта «Дельта»-штамма — AY.4.2 10:50
Вышел трейлер биографического фильма «Быть Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом 10:46
billieeilish/Instagram
Билли Айлиш анонсировала дебютный парфюм «Eilish» 10:19
«Интерфакс»: на Ростовской АЭС произошла утечка пара. Один энергоблок остановлен 9:57
Лана Дель Рей водит трактор в клипе на трек «Blue Banisters» 9:51
Трамп создаст соцсеть и медиагруппу, чтобы «противостоять тирании больших технологий» 9:39
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» 8:58
Дмитрий Казнин/Facebook
Умер ведущий «Дождя»* Дмитрий Казнин. Ему было 47 лет 8:36
Отключить рекламу

Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы!

Семён Гудошников
Сегодня в 14:17

Компания Facebook задумала переименоваться. По крайней мере, так утверждают информированные источники The Verge. ИТ-гигант давно перерос синюю соцсеть — кроме, собственно, Facebook, а также WhatsApp и Instagram ему принадлежит компания по созданию девайсов и ПО для виртуальной реальности Oculus, а в ближайшие пять лет команда Цукерберга будет усиленно создавать метавселенную (что это такое, можете прочитать здесь).

Смена названия должна отразить масштаб корпорации и снять прямые ассоциации с соцсетью, положившей ей начало. Ожидается, что новое имя объявят на конференции Connect 28 октября, а пока его держат в строжайшем секрете (даже от большинства топ-менеджеров Facebook). Но пользователи не хотят ждать и уже предполагают, каким будет новое имя. А еще предлагают идеи для ребрендинга.

Многие вспомнили, что изначально Facebook назывался The Facebook, и посчитали, что корпорации следует вернуться к корням.

Среди очевидных вариантов ренейминга — просто переставить корни в названии.

Но есть и более оригинальные предложения. Как вам, например, Facey McBookFace или Zuckerverse?

«Фейспалм»

Часть пользователей намекнула на темную, антиутопическую сторону гигантской ИТ-корпорации. Среди предложений в этом духе — Skynet (искусственный интеллект из франшизы «Терминатор», который обретает сознание и разворачивает войну против людей), «1984» (название антиутопического романа Джорджа Оруэлла, где страной правит тоталитарная организация), «Матрица» (в плохом смысле) и «Фейкбук».

Издание Buzzfeed даже устроило опрос, как Facebook стоит переименоваться. На выбор дают 24 варианта, среди которых есть Instabook, Facebook for Kids, Hot or Not, HellSite и Free Britney. Но в лидерах, набрав 14% голосов, — Oops We Facilitated Genocide («Упс, мы поспособствовали геноциду»). Также в тройке — Facey McBookface и The Good and Nice Company, Not At All Evil («Хорошая и приятная компания, а совсем не зло»).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Люди
Джордж Оруэлл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить