Bookface? Facepalm? Fakebook? Пользователи гадают, как переименуется Facebook. Только мемы!

Издание Buzzfeed даже устроило опрос, как Facebook стоит переименоваться. На выбор дают 24 варианта, среди которых есть Instabook, Facebook for Kids, Hot or Not, HellSite и Free Britney. Но в лидерах, набрав 14% голосов, — Oops We Facilitated Genocide («Упс, мы поспособствовали геноциду»). Также в тройке — Facey McBookface и The Good and Nice Company, Not At All Evil («Хорошая и приятная компания, а совсем не зло»).