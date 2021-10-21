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Вышел трейлер биографического фильма «Быть Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом

Виктория Шанина
Сегодня в 10:46

Amazon Prime Video выпустил трейлер фильма «Быть Рикардо». В главных ролях: Николь Кидман и Хавьер Бардем.

Действие происходит в 1950-х годах. Супруги Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназе (Бардем) неожиданно стали звездами благодаря ситкому «Я люблю Люси». Помимо прочих прелестей популярности, они попадают в мир шоу-бизнеса, где сталкиваются с клеветой и обвинениями.

«Я самый крупный актив в портфеле Колумбийской радиовещательной системы. И самая большая задница в нем», — говорит Кидман в видео.

В тизере не показаны лица главных героев и не раскрыты детали сюжета. Однако из ролика зрители узнают, что в картине будет воссоздана одна из самых знаковых сцен эпизода шоу «Итальянский фильм Люси». В нем Болл топчет виноград.

Это биографический фильм, рассказывающий о популярной голливудской комедийной актрисе и ее муже. На счету Люсиль Болл 18 побед на кинопремиях, в том числе, 5 «Эмми» и две звезды на «Аллее славы».

Ранее Николь Кидман рассказывала, что фильм будет посвящен скорее отношениям Болл и Арназе, чем шоу.

«Все думают, что мы переделываем сериал „Я люблю Люси“, но это не так. Речь идет о Люси и Дези, их отношениях и браке. Это очень глубокая история», — сказала она.

Фильм дебютирует в кинотеатрах 10 декабря. На стрим-сервисе Prime Video он выйдет 21 декабря.

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