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Билли Айлиш анонсировала дебютный парфюм «Eilish»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:19

Американская певица Билли Айлиш анонсировала выход дебютного парфюма «Eilish». Об этом она рассказала в инстаграме.

«Это аромат, за которым я гонялась годами. Это мой самый любимый запах в мире», — написала Айлиш.

По словам артистки, парфюм является огромной частью ее жизни, и большой мечтой певицы было создание собственного аромата.

Когда выйдут духи «Eilish», неизвестно. Однако певица отметила, что релиз состоится в ноябре.

Ранее стало известно, что Айлиш выступит в качестве хедлайнера на фестивале «Гластонбери» в 2022 году. Таким образом, она станет самым молодым сольным музыкантом, который возглавлял лайнап события, и первой женщиной-хедлайнером «Гластонбери» с 2016 года.

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