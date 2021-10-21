Билли Айлиш анонсировала дебютный парфюм «Eilish»

По словам артистки, парфюм является огромной частью ее жизни, и большой мечтой певицы было создание собственного аромата.

«Это аромат, за которым я гонялась годами. Это мой самый любимый запах в мире», — написала Айлиш.

Американская певица Билли Айлиш анонсировала выход дебютного парфюма «Eilish». Об этом она рассказала в инстаграме.

Когда выйдут духи «Eilish», неизвестно. Однако певица отметила, что релиз состоится в ноябре.

Ранее стало известно, что Айлиш выступит в качестве хедлайнера на фестивале «Гластонбери» в 2022 году. Таким образом, она станет самым молодым сольным музыкантом, который возглавлял лайнап события, и первой женщиной-хедлайнером «Гластонбери» с 2016 года.