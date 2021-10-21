«Интерфакс»: на Ростовской АЭС произошла утечка пара. Один энергоблок остановлен

На Ростовской атомной электростанции около Волгодонска произошла утечка пара на парогенераторе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт», — сказал он.

По словам источника издания, радиационный фон в норме. Пострадавших нет.

В телеграм-канале Росэнергоатома 19 сентября сообщалось, что второй энергоблок Ростовской АЭС «включен в сеть после планово-предупредительного ремонта». На тот момент он находился на номинальном уровне мощности.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. Как сообщается на сайте Росэнергоатома, станцию начали строить в конце 1970-х, а в 1990-х работы были временно приостановлены. Строительство возобновилось только в 2000-х, второй энергоблок был принят в эксплуатацию в 2010 году.