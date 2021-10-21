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Лана Дель Рей водит трактор в клипе на трек «Blue Banisters»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:51

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на трек «Blue Banisters» с грядущего одноименного альбома. Он выйдет 22 октября и станет продолжением пластинки «Chemtrails over the Country Club».

В ролике певица водит трактор, красит с беременной сестрой и близкой подругой перила забора в голубой цвет (отсылка к названию трека. — Прим. ред. ), а также печет праздничный торт.

«Она ответила: „Ты не можешь быть музой и счастливой в одно и то же время. Ты не можешь замарать страницы русской поэзией и быть счастливой“. И это напугало меня», — поет Дель Рей.

Портал Genius отмечает, что в этих строчках певица ссылается на свою давнюю любовь к русской поэзии, которая проявляется в ее предыдущих работах. Например, в дебютном альбоме «Born To Die» большинство треков вдохновлены писателем Владимиром Набоковым.

«Ссылка здесь интересна, потому что очевидно, что этот альбом представляет собой сдвиг от многих ее старых стилей, но Лана, похоже, намекает, что некоторые вещи никогда не меняются», — уточняет Genius.

Альбом «Blue Banisters» выйдет на компакт-дисках, виниле и в других форматах. Предзаказать альбом можно здесь. Ранее певица обещала, что релиз пластинки состоится 4 июля, в День независимости США.

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