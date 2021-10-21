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Умер ведущий «Дождя»* Дмитрий Казнин. Ему было 47 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:36

20 октября в возрасте 47 лет скончался ведущий «Дождя» Дмитрий Казнин. Он умер в больнице, сообщает телеканал.

В 2015 году у журналиста диагностировали рак кишечника, но, несмотря на болезнь, он продолжал работать, рисовал и даже проводил выставки.

«У него была очень тяжелая ситуация. Когда поставили первый диагноз, говорили, что не очень много надежд. Но шесть лет Дима с этим боролся. Как‑то морально, мне кажется, он его победил, не пускал в себя эту болезнь. Он делал регулярные химии, у него было много операций, но внутренне он не пускал в себя эту болячку», — рассказала гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева.

Она также отметила, что с самого начала болезни Казину помогали зрители телеканала. «Давали ему не только финансовую возможность, но поддерживали еще морально. Поддерживали звонками… И каждый раз была надежда, что эта болячка уйдет», — добавила она.

Дмитрий Казнин в самом начале своей журналистской карьеры работал корреспондентом на петербургском радио «Северная столица» и вел утреннее шоу на радио «Спутник». В 2007 году он переехал в Москву и стал ведущим утренней программы на радио «Сити-FM» в паре с Натальей Пешковой, а позже и на «Москве FM». Он работал на «Дожде» с момента его основания, где вел новостные выпуски в паре с Ольгой Писпанен, Мариной Малыхиной, Марией Макеевой или Татьяной Арно до апреля 2014 года. Затем он вел программу «Онлайн» до октября 2017 года.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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