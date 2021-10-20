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Указ Путина о нерабочих днях, новый клип Måneskin и другие новости дня
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Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября Обновлено в 17:50
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Указ Путина о нерабочих днях, новый клип Måneskin и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:38

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он подчеркнул, что в период выходных сотрудникам необходимо сохранить зарплату.

В России за сутки от коронавируса умерли 1028 человек — это новый антирекорд. Суточный прирост составил 34 073 случая.

Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух интервью. Решение пока не вступило в силу, и блогер может его оспорить.

Мэрия обязала московские торговые центры подключить их камеры к городской системе видеонаблюдения. Это необходимо для усиления контроля за соблюдением масочного режима.

Скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса. Он восстанавливался после коронавируса, у него оторвался тромб.

В Петербурге прекратил работу ресторан Bio My Bio, открытый Матильдой Шнуровой в 2020 году в разгар пандемии. В компании заявили, что «возможно, проект будет открыт снова».

Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку. Орган нормально функционировал на протяжении трех дней и не был отвергнут организмом реципиента.

Би-би-си составила список 100 лучших сериалов XXI века. Среди них — «Прослушка», «Безумцы», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Конь БоДжек», «Чернобыль», «Хранители» и «Офис» (Великобритания).

На Reddit обратили внимание на жилой комплекс в Кудрово, в котором проживают около 18 тыс. человек. В комментарии пришел житель этих многоэтажек, ответил на вопросы и помог придумать английский аналог слову «человейник».

Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia». В нем каждый из участников группы фантазирует, как мог бы убить фронтмена коллектива Дамиано Давида. По сюжету клипа он катастрофически им надоел.

«Афиша» опубликовала новый выпуск «Узнать за 10 секунд» с участием народного артиста Льва Лещенко. Он рассказал о своем первом выступлении в клубе и зачитал рэп под «Биографию» «Кровостока».

До 24 октября в кинотеатре «Каро Октябрь» зрители могут посмотреть фильм «В поиске» Пачо Велеса и киноленту «Лоран Гарнье: Электрошок» Габена Ривуара в рамках Beat Weekend. «В поиске» показывает опыт нескольких ньюйоркцев, которые ищут любовь в дейтинговых приложениях. А «Лоран Гарнье: Электрошок» рассказывает историю танцевальной музыки через призму французского музыканта и «крестного отца хауса». В течение месяца картины будут доступны подписчикам «Кинопоиска HD».

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