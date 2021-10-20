26 октября в Москве начнется фестиваль «Новое британское кино». Там покажут «Спенсер»

22-й фестиваль «Новое британское кино» стартует в Москве 26 октября в киноцентре «Октябрь», в других 24 городах России — 11–14 ноября. Сеансы пройдут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

«„Новое британское кино“ — один из самых любимых и зрителями, и нами фестивалей. В британском кино стопроцентное художественное качество всегда сочетается с творческой смелостью. Эмоциональные, яркие, оригинальные фильмы — ради таких мы и приходим в кинотеатр», — сказала Надежда Кото, гендиректор арт-объединения CoolConnections и один из организаторов фестиваля.

Фильмом открытия «Нового британского кино» 26 октября станет ретрокомедия об ограблении и борьбе за справедливость «Герцог», в которой снялся дуэт комика Джима Бродбента и актрисы Хелен Миррен. Еще одним событием на фестивале станет показ картины «Спенсер», посвященной жизни принцессы Дианы, с Кристен Стюарт в главной роли. В программе также памятный зрителям юбилейного выпуска фестиваля «Сувенир» и его сиквел — «Сувенир: Часть 2».

Еще несколько фильмов, которые покажут на «Новом британском кино»: фэнтези «Шоу», триллер «Точка кипения» о ресторанном закулисье, веселый роуд-муви «Человек в шляпе» про Францию глазами британцев, драма об интимном и социальном «После любви», комедии — про девочку-подростка «Дорогуша» и «Свидание с Эмбер» о чужих социальных ролях. Познакомиться с расписанием можно на сайте фестиваля.

Показы проводятся столичным отделом культуры и образования посольства Великобритании и CoolConnections.