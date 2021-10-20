перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
26 октября в Москве начнется фестиваль «Новое британское кино». Там покажут «Спенсер» 20:52
Указ Путина о нерабочих днях, новый клип Måneskin и другие новости дня
20:38 дайджест
«Альпина Паблишер» запустит первый онлайн-курс «Счастье быть собой», который поможет принять себя 19:48
Пресс-материалы
На фестивале Beat Weekend представили три короткометражки о российских предпринимателях 19:17
Лев Лещенко стал новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 19:16
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском в 4,5 млрд рублей 19:14
Студентки техникума в Ростовской области обвинили преподавателя физкультуры в домогательствах 18:48
На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике» 18:35
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября Обновлено в 17:50
Кадр из фильма «Память»
В «Художественном» пройдет премьера фильма «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли 17:37
Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов 17:14
Мошенники переписали на себя квартиру и дачу профессора РГГУ 17:02
Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia» 16:37
Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова 16:31
В США человеку впервые успешно пересадили почку генно-модифицированной свиньи 16:19
Duran Duran показали новый клип и выложили трек со шведской певицей Туве Лу — все с будущего альбома 15:52
Сколько чипсов в банке Pringles? А вкус на это влияет? Журналист провел расследование 15:52
«Прослушка», «Безумцы» и «Во все тяжкие»: топ-100 сериалов по версии Би-би-си 15:29
Исследование: 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона 15:24
Vivacello/«ВКонтакте»
Музыка Габриэля Прокофьева, Самюэля Струка и Дмитрия Яблонского прозвучит на фестивале Vivacello 14:15
Отключить рекламу

26 октября в Москве начнется фестиваль «Новое британское кино». Там покажут «Спенсер»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:52

22-й фестиваль «Новое британское кино» стартует в Москве 26 октября в киноцентре «Октябрь», в других 24 городах России — 11–14 ноября. Сеансы пройдут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

«„Новое британское кино“ — один из самых любимых и зрителями, и нами фестивалей. В британском кино стопроцентное художественное качество всегда сочетается с творческой смелостью. Эмоциональные, яркие, оригинальные фильмы — ради таких мы и приходим в кинотеатр», — сказала Надежда Кото, гендиректор арт-объединения CoolConnections и один из организаторов фестиваля.

Фильмом открытия «Нового британского кино» 26 октября станет ретрокомедия об ограблении и борьбе за справедливость «Герцог», в которой снялся дуэт комика Джима Бродбента и актрисы Хелен Миррен. Еще одним событием на фестивале станет показ картины «Спенсер», посвященной жизни принцессы Дианы, с Кристен Стюарт в главной роли. В программе также памятный зрителям юбилейного выпуска фестиваля «Сувенир» и его сиквел — «Сувенир: Часть 2».

Еще несколько фильмов, которые покажут на «Новом британском кино»: фэнтези «Шоу», триллер «Точка кипения» о ресторанном закулисье, веселый роуд-муви «Человек в шляпе» про Францию глазами британцев, драма об интимном и социальном «После любви», комедии — про девочку-подростка «Дорогуша» и «Свидание с Эмбер» о чужих социальных ролях. Познакомиться с расписанием можно на сайте фестиваля.

Показы проводятся столичным отделом культуры и образования посольства Великобритании и CoolConnections.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Хелен Миррен
Кристен Стюарт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить