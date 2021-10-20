Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском в 4,5 млрд рублей

Ущерб от разлива нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском оценили в 4,48 млрд рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Интерфакс» пишет, что КТК с оценкой ведомства не согласен и намеревается обжаловать ее в суде, как только получит официальное уведомление от Росприроднадзора. Методологию подсчета ведомства объемов разлитой нефти в компании назвали «некорректной, что могло привести к фактическим ошибкам».

7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума произошел выброс нефти. На предприятии 9 августа заявили, что площадь разлива составила около 200 квадратных метров, а объем — порядка 12 кубических метров.

В Институте космических исследований РАН изучили спутниковый снимок от вечера 8 августа и установили, что площадь пятна больше в 400 тыс. раз — 80 квадратных километров (это как площадь Новороссийска, рядом с которым и произошел инцидент).

По сообщениям КТК, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве. Компания уверяла, что к вечеру 7 августа разлив нефти был локализован, а его ликвидация завершена.

12 августа Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о разливе нефти на более тяжкое, которое предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В КТК провели обыски с допросом сотрудников, в том числе принимавших участие в ликвидации разлива и инспектировавших выносное погрузочное устройство (его поломка и вызвала выброс нефти).