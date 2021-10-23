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«Напевал паровозика Томаса»: юзеры рассказали, за что начальство ругало их на работе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:33

Бывают веские причины для выговора от начальника, но бывают и совершенно нелепые. Первые случаются со всеми и зачастую об этом слушать неинтересно, а вторые — даже представить сложно. Пользовательница твиттера рассказала свою историю и попросила других поделиться тоже.

Девушку, запустившую тред, зовут Кэтти Харрингтон. Ее обвинили в неуважении, потому что шесть человек, которым она отправила электронное письмо, не были перечислены в порядке старшинства.

Другие юзеры тоже рассказали свои абсурдные случаи, когда старший по должности предъявлял странные претензии к их работе.

«Мне вынесли официальное предупреждение за то, что я напевал тему из «Паровозика Томаса» во время работы с фотокопировальным аппаратом. Я напевал ее около полугода», — Chris Youles.

Сегодня я попал под раздачу из‑за того, что во время пожарной сигнализации покинул здание вместе с другим персоналом. Видимо, я должен был знать, что это учебная тревога», — Blue.

«У меня была неделя, когда я отработал только 39,5 часов, причем недоработка была из‑за одной деловой встречи. Мне отправили электронное письмо с «устным предупреждением», а потом состоялся долгий разговор с менеджером: «Я не собираюсь вам объяснять, почему вы должны работать по 40+ часов», хотя бывали недели, когда я работал и по 60. После этого я работал ровно по 40 часов, а потом уволился», — Austin Baldwin.

«Меня отчитали за использование слова в отчете, которого мой босс не знала („minutiae“ — мелочи, незначительные детали). Я попросил ее дать мне список всех слов, которые она не знала, чтобы этого больше не повторилось», — Jimblimbim.

«Моя первая работа после колледжа. Меня ругали за то, что я никогда не задерживался. Когда я сказал, что приходил на работу раньше положенного, они ответили, что это не в счет, потому что никто этого не видел», — Chris ODonnell.

«В ежегодной характеристике работника было написано: „Нам не разрешено критиковать вас за это, так что это не совсем жалоба, но… Мы заметили, что вам действительно нравится ваш график с 9.00 до 17.00“. Другими словами, почему я не работаю сверх установленного по контракту рабочего времени?», — KrazyKain.

«Коллеги пожирали меня глазами за умножение чисел в голове вместо подсчета на калькуляторе. Они думали, что я хвастаюсь этим», — Andrew Kehoe.

«Однажды мой менеджер пригрозил уволить меня, потому что „я слишком нравлюсь покупателям“. Сначала меня перевели с кассы в примерочную, и в конце концов я работала в подсобке. Вдруг меня вызвали в офис и сказали: „Независимо от того, где мы прячем вас, все вокруг внезапно становятся вашими друзьями“. Что ж, если вас так сильно это беспокоит, то это действительно повод для увольнения», — Seeing_CC.

«Сообщили клиенту, в какое время закрывается магазин. Начальник посчитал, что это секретная информация, которая может быть использована для ограбления. Хотел бы я это выдумать», — Declan Reilly.

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