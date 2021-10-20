Лев Лещенко стал новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши»

Лещенко пытался угадать хиты Earth, Wind & Fire, Басты, Rammstein, Билли Айлиш, Дани Милохина и Адель . Автор знаменитой песни «Прощай» также рассказал о своем первом выступлении в клубе, похвалил Моргенштерна и «Пошлую Молли», а также зачитал рэп под бит песни «Биография» «Кровостока».

На ютьюб-канале «Афиши» вышел новый выпуск шоу «Узнать за 10 секунд». Новым гостем ролика стал народный артист России Лев Лещенко .

29 сентября «Афиша» перезапустила шоу в новом формате. Теперь, помимо игры, в которой приглашенные музыканты угадывают песни, авторы рассказывают чуть больше о самих гостях.

Героем первого выпуска стал рэпер Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Он рассказал о своей первой группе, брейк-дансе и своих хитах.