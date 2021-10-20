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Студентки техникума в Ростовской области обвинили преподавателя физкультуры в домогательствах

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:48

В Ростовской области 15 первокурсниц Миллеровского техникума агропромышленных технологий и управления написали коллективную жалобу на преподавателя по физкультуре, обвинив его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал 161.RU.

«Преподаватель физкультуры проявляет повышенное внимание к девочкам, что выражается в прикосновениях к ногам, шее, ягодицам, волосам, дышит в уши», — сказано в заявлении студенток.

Отмечается, что учитель — бывший подполковник полиции на пенсии, а предполагаемые жертвы 15-16-летние будущие юристки.

Директор техникума Николай Курман заявил, что получил коллективную жалобу от студенток 14 октября и в этот же день инициировал внутреннюю проверку. По его словам, на заседании комиссии по расследованию инцидента физрук не согласился с обвинениями, отметив, что по учебному плану девочки проходят гимнастику, а это якобы «подразумевает поддержки, фиксации, страховки со стороны преподавателя». Сейчас его временно отстранили от работы с сохранением заработной платы.

15 октября Курман встретился с родителями девочек. «Мне они ничего не высказали вроде „она приходила и два месяца плакала, что кто‑то тут домогается“. Такого не было», — рассказал он. Кроме того, сотрудники полиции опросили девочек в присутствии родителей.

На данный момент техникум планирует судиться с журналистами издания «Миллеровская ярмарка», которые написали новость о «сексуально озабоченном преподавателе» по мотивам истории. Преподаватель физкультуры также намерен обратиться в прокуратуру для защиты своих чести и достоинства.

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