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На фестивале Beat Weekend представили три короткометражки о российских предпринимателях

Семён Гудошников
Сегодня в 19:17

На фестивале документального кино о новой культуре Beat Weekend (проект московского Beat Films Festival) представили три короткометражки молодых российских режиссеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра.

Короткометражки показывали на самом фестивале перед фильмами из основной программы, а теперь до 22 октября их можно увидеть в группе Beat Film во «ВКонтакте». Затем картины появятся на ютьюб-канале банка для предпринимателей «Точка», который выступил одним из инициаторов конкурса.

Короткие ленты идут не более 20 минут и объединены тематически — все их герои верят в мечту молодых амбициозных предпринимателей и стремятся сделать свою компанию сильнейшей в своем сегменте. Картины были выбраны из 100 заявок, присланных в рамках open call. Режиссуру оценивала продюсерская команда Beat Films, а продакшен — агентство Stereotactics.

«Не за горами»

Режиссер Анастасия Шикина, продюсер видеопроектов «Яндекс.Практикума»

Картина об Олеге Кивокурцеве из Перми — основателе IT-компании Promobot, которая поставляет роботов в 44 страны мира (даже в Силиконовую долину!). В фильме много кадров с участием технологичных разработок компании и переживаний героя о будущем его бизнеса.

«Шью»

Режиссер Руслан Борисов, работал супервайзером по спецэффектам на голливудских фильмах «Люди Икс», «Терминатор», «Призрак в доспехах» (за этот проект был номинирован на Hollywood Professional Awards).

Главный герой — Андрей Кравцов из Екатеринбурга, создавший в Петербурге бренд одежды Shu (открытия его магазинов ждут и в Европе, и в Азии). В фильме Кравцов не только размышляет о масштабировании бизнеса, но и раскрывается как музыкант.

«Жизнь как чуду»

Режиссер Полина Чернышева, журналист, в прошлом автор «Афиши Daily», «Тинькофф-журнала» и Eater.

Фильм посвящен Мураду Калаеву — создателю «Дагестанской лавки» на Даниловском рынке, которая открыла Москве национальную кухню региона. В ленте мысли предпринимателя о фастфуд-культуре перемежаются с красивейшими кадрами природы Дагестана.

Фестиваль Beat Weekend проходит в Москве и еще 15 городах России с 12 по 24 октября. В его программу вошли фильмы-победители национального конкурса Beat Film Festival 2021 — о героях нашего времени: художниках, исследователях и мечтателях. Еще можно успеть на сеансы «В поиске» Пачо Велеса и «Лоран Гарнье: Электрошок» режиссера Габена Ривуара. Узнать подробнее о картинах-участницах и посмотреть расписание можно здесь.

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