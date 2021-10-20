На фестивале Beat Weekend представили три короткометражки о российских предпринимателях

На фестивале документального кино о новой культуре Beat Weekend (проект московского Beat Films Festival) представили три короткометражки молодых российских режиссеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра.

Короткометражки показывали на самом фестивале перед фильмами из основной программы, а теперь до 22 октября их можно увидеть в группе Beat Film во «ВКонтакте». Затем картины появятся на ютьюб-канале банка для предпринимателей «Точка», который выступил одним из инициаторов конкурса.

Короткие ленты идут не более 20 минут и объединены тематически — все их герои верят в мечту молодых амбициозных предпринимателей и стремятся сделать свою компанию сильнейшей в своем сегменте. Картины были выбраны из 100 заявок, присланных в рамках open call. Режиссуру оценивала продюсерская команда Beat Films, а продакшен — агентство Stereotactics.

«Не за горами»

Режиссер Анастасия Шикина, продюсер видеопроектов «Яндекс.Практикума»