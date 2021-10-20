На фестивале Beat Weekend представили три короткометражки о российских предпринимателях

На фестивале документального кино о новой культуре Beat Weekend (проект московского Beat Films Festival) представили три короткометражки молодых российских режиссеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра.
Короткометражки показывали на самом фестивале перед фильмами из основной программы, а теперь до 22 октября их можно увидеть в группе Beat Film во «ВКонтакте». Затем картины появятся на ютьюб-канале банка для предпринимателей «Точка», который выступил одним из инициаторов конкурса.
Короткие ленты идут не более 20 минут и объединены тематически — все их герои верят в мечту молодых амбициозных предпринимателей и стремятся сделать свою компанию сильнейшей в своем сегменте. Картины были выбраны из 100 заявок, присланных в рамках open call. Режиссуру оценивала продюсерская команда Beat Films, а продакшен — агентство Stereotactics.
«Не за горами»
Режиссер Анастасия Шикина, продюсер видеопроектов «Яндекс.Практикума»
Картина об Олеге Кивокурцеве из Перми — основателе IT-компании Promobot, которая поставляет роботов в 44 страны мира (даже в Силиконовую долину!). В фильме много кадров с участием технологичных разработок компании и переживаний героя о будущем его бизнеса.
«Шью»
Режиссер Руслан Борисов, работал супервайзером по спецэффектам на голливудских фильмах «Люди Икс», «Терминатор», «Призрак в доспехах» (за этот проект был номинирован на Hollywood Professional Awards).
Главный герой — Андрей Кравцов из Екатеринбурга, создавший в Петербурге бренд одежды Shu (открытия его магазинов ждут и в Европе, и в Азии). В фильме Кравцов не только размышляет о масштабировании бизнеса, но и раскрывается как музыкант.
«Жизнь как чуду»
Режиссер Полина Чернышева, журналист, в прошлом автор «Афиши Daily», «Тинькофф-журнала» и Eater.
Фильм посвящен Мураду Калаеву — создателю «Дагестанской лавки» на Даниловском рынке, которая открыла Москве национальную кухню региона. В ленте мысли предпринимателя о фастфуд-культуре перемежаются с красивейшими кадрами природы Дагестана.
Фестиваль Beat Weekend проходит в Москве и еще 15 городах России с 12 по 24 октября. В его программу вошли фильмы-победители национального конкурса Beat Film Festival 2021 — о героях нашего времени: художниках, исследователях и мечтателях. Еще можно успеть на сеансы «В поиске» Пачо Велеса и «Лоран Гарнье: Электрошок» режиссера Габена Ривуара. Узнать подробнее о картинах-участницах и посмотреть расписание можно здесь.