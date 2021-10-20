В «Художественном» пройдет премьера фильма «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли

31 октября, в 21.00, в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма режиссера Апичатпонга Вирасетакуна «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Сюжет картины рассказывает о женщине по имени Джессика, которая переезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за своей сестрой, находящейся в состоянии сна. Но неожиданно женщина понимает, что начинает терять покой, ведь ей мешает уснуть похожий на взрыв шум, который слышит только она.
Премьера «Памяти» состоялась в июле этого года на Каннском фестивале, где фильм получил приз жюри. Киноленту также выбрали в качестве претендента на «Оскар» в 2022 году от Колумбии в номинации «Лучший международный фильм».
Режиссер Вирасетакун заявил, что «Память» не появится на стриминговых платформах, отметив, что его картину нужно смотреть исключительно на большом экране.
Показ фильма пройдет на языке оригинала (английский и испанский) с русскими субтитрами. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь. Стоимость билетов начинается от 750 рублей.