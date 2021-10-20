В «Художественном» пройдет премьера фильма «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли

31 октября, в 21.00, в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма режиссера Апичатпонга Вирасетакуна «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Сюжет картины рассказывает о женщине по имени Джессика, которая переезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за своей сестрой, находящейся в состоянии сна. Но неожиданно женщина понимает, что начинает терять покой, ведь ей мешает уснуть похожий на взрыв шум, который слышит только она.

Премьера «Памяти» состоялась в июле этого года на Каннском фестивале, где фильм получил приз жюри. Киноленту также выбрали в качестве претендента на «Оскар» в 2022 году от Колумбии в номинации «Лучший международный фильм».