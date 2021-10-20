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Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Денис Ламехов
Сегодня в 17:14

Правительство России поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Об этом сообщил соавтор документа Александр Хинштейн.

«Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд», — написал депутат.

Теперь проект закона должна рассмотреть Государственная дума. Судя по думской базе данных, это может произойти уже на осенней сессии — документ включен в примерную программу работы депутатов.

Законопроект предлагает ввести пожизненное заключение за сексуальное преступление против ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например насилием, либо совершено в отношении двух и более детей.

Сейчас осудить на пожизненное заключение могут только рецидивистов, которые уже наказывались за подобное преступление в отношении ребенка до 14 лет. В новой редакции закона заключать под стражу пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего, то есть до 18-летнего возраста.

Единороссы подготовили инициативу после трагедии в Киселевске, где погибли две десятилетние девочки. Подозреваемый в их убийстве — 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников — сознался, что изнасиловал и задушил их. Ранее Пестерников был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу в 2019 году.

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